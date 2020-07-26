معطيات كورونا في المجتمع العربي: تصاعد عدد الإصابات بوتيرة مقلقة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أظهرت معطيات فيروس كورونا، تصاعدا بوتيرة مقلقة في المجتمع العربي، وفقا لتقرير وزارة الصحة الصادر لغاية صباح اليوم، الأحد.

وفي قراءة المعطيات في مجتمعنا، نرى ارتفاعا متواصلا في نسبة الإصابات اليومية والأسبوعين، ما يشير إلى خطورة تفشي العدوى في مجتمعنا وبعدد كبير من البلدات العربية، تلك التي كانت خالية من كورونا في المجتمع العربي، لتنضم في الموجة الثانية إلى مجموعة البلدات المصابة وإلى دائرة الخاصة، مع وجود تفوت بين المناطق من حيث الانتشار حيث يشكل المثلث مع أكبر عدد من الإصابات ومن ثم النقب والشمال، رغم الترتيب العكسي في ترتيب عدد السكان بين الشمال والمثلث والنقب.

وفي ما يلي أعداد المُصابين والمتعافين بالفيروس في عدد من البلدات العربية، لغاية صباح اليوم الخميس، وفقًا لتقرير وزارة الصحة:

رهط: المصابون 518، المتعافون 244 .

قلنسوة: المصابون 422، المتعافون 22 .

عرعرة النقب: المصابون 317، المتعافون 229.

باقة الغربية: المصابون 298، المتعافون 92 .

الطيبة: المصابون 296، المتعافون 83.

الناصرة: المصابون 268، المتعافون 37.

حورة: المصابون 262، المتعافون 219 .

أم الفحم: المصابون 250، المتعافون 127.

كفر قاسم: المصابون 208، المتعافون 58.

كفر قرع: المصابون 193، المتعافون 65 .

دير الأسد: المصابون 159، المتعافون 151.

كسيفة: المصابون 153، المتعافون 53 .

جسر الزرقاء: المصابون 117، المتعافون 50 .

عين ماهل: المصابون 112، المتعافون 8.

الطيرة: المصابون 110، المتعافون 27 .

جت: المصابون 99، المتعافون 50.

عرعرة: المصابون 84، المتعافون 31 .

جلجولية: المصابون 83، المتعافون 23.

يافة الناصرة: المصابون 78، المتعافون 12 .

نحف: المصابون 68، المتعافون 25 .

طمرة: المصابون 67، المتعافون 29.

كفر مندا: المصابون 55، المتعافون 0.

شفاعمرو: المصابون 54، المتعافون 24.

البعنة: المصابون 49، المتعافون 40.

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إكسال: المصابون 45، المتعافون 10.

سخنين: المصابون 43، المتعافون 22.

مجد الكروم: المصابون 42، المتعافون 24.

كفر كنا: المصابون 41، المتعافون 19.

اللقية: المصابون 38، المتعافون 20.

دبورية: المصابون 35، المتعافون 33.

عرابة: المصابون 31، المتعافون 10.

طلعة عارة: المصابون 31، المتعافون 20.

الفريديس: المصابون 28، المتعافون 15.

المغار: المصابون 25، المتعافون 11.

كفر برا: المصابون 23، المتعافون 15.

عسفيا: المصابون 23، المتعافون 7.

تل السبع: المصابون 23، المتعافون 8.

دير حنا: المصابون 23، المتعافون 15.

عبلين: المصابون 23، المتعافون 2.

الرينة: المصابون 23، المتعافون 0.

زيمر: المصابون 23، المتعافون 7.

كفر ياسيف: المصابون 22، المتعافون 11.

كابول: المصابون 22، المتعافون 8.

الرامة: المصابون 21، المتعافون 8.

جديدة المكر: المصابون 20، المتعافون 9.

بسمة عارة: المصابون 19، المتعافون 10.

بيت جن: المصابون 18، المتعافون 7.

أبو غوش: المصابون 17، المتعافون 3.

كفر مصر: المصابون 17، المتعافون 9.

ساجور: المصابون 16، المتعافون 11.