مصرع عامل بانهيار صخري قرب القدس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي شخص في السبعينيات من عمره، مصرعه متأثرا بجراحه الخطيرة إثر إصابته خلال عمله في كسارة بالقرب من "بيت شيمس" في منطقة القدس، صباح الأحد.
وأفاد مصدر طبي، بأنه تلقى بلاغا عن تعرض عامل للإصابة نتيجة انهيار صخري في كسارة، إذ جرى تخليصه من المكان وهو فاقد للوعي.
وأقر الطاقم الطبي وفاة المصاب متأثرا بجراحه الخطيرة بعد فشل كافة محاولات إنقاذ حياته.
وفي سياق منفصل، أصيب شاب في الثلاثينيات من عمره بجراح وصفت بأنها متوسطة إثر تعرضه للسقوط من علو خلال عمله في مدينة حيفا.
وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية للمصاب إثر سقوطه من ارتفاع 3 أمتار في ورشة بناء.
وأحيل المصاب على وجه السرعة إلى مستشفى "رمبام" في مدينة حيفا لاستكمال العلاج.
وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادثين المنفصلين إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) بالحادث وفقا للمقتضى.
هذا، ويُستدل من المعطيات والإحصائيات المتوفرة أن غالبية ضحايا حوادث العمل في البلاد هم فلسطينيون وأجانب.
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