وفاة مسنة من جت بعد إصابتها بفيروس كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت في قرية جت المثلث وفاة الحاجة نجمة شريف بدران إثر إصابتها بفيروس كورونا، صباح اليوم الأحد.
وأقر الطاقم الطبي في مستشفى "هيلل يافه" بالخضيرة وفاة المرحومة (57 عاما) بعد أن أصيبت بفيروس كورونا، وكانت تعاني من أمراض مزمنة.
وأكد المستشفى أيضا أنه يتعالج في قسم كورونا في هذه المرحلة، 34 شخصا بينهم 5 بحالة حرجة و18 بحالة خطيرة و4 بحالة متوسطة و7 بحالة طفيفة.
هذا، وبلغ عدد مصابي كورونا في جت المثلث 99 وعدد المتعافين 50 لغاية اليوم.
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