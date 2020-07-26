سلطنة عمان تسجل 13 حالة وفاة و1147 إصابة جديدة بكورونا

الأحد 26 يوليه 2020

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان اليوم الأحد تسجيل 13 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة في السلطنة إلى 384 حالة.



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وقالت الوزارة، في بيان صحفي على موقعها الالكتروني اليوم، إنه تم تسجيل 1147 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 76 ألفا وخمس حالات.

وأضافت أن الإصابات تشمل 1053 حالة لعمانيين، و94 لغير عمانيين، مشيرة إلى أن 1238 مصابا تماثلوا للشفاء، ليصل إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في السلطنة إلى 55 ألفا و299 شخصا.