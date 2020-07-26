الصحة الاماراتية: خلو مستشفيات خاصة من كورونا لا يعني عدم قبولها مرضى الفيروس

الأحد 26 يوليه 2020

أكد مصدر في وزارة الصحة ووقاية المجتمع وفقا لصحيفة لـ«البيان» الاماراتية بأن إعلان بعض المستشفيات الخاصة بأنه خال من مرضى «كوفيد 19»، لا يعني إطلاقاً عدم قبول الحالات، التي يتم إدخالها عن طريق أقسام الطوارئ، وإنما يجب تقديم العلاج المناسب لها، وطالبت وزارة الصحة ووقاية المجتمع المستشفيات الخاصة، التي تتضمن أقساماً للطوارئ، والتي أبدت عدم قبول حالات «كوفيد 19» وتحويلها للمستشفيات الحكومية لإبقاء سجلاتها خالية من «كورونا»، بضرورة قبول هؤلاء المرضى ووضعهم في غرف العزل الخاصة بالأمراض المعدية، وتقديم العلاج لهم وفقاً للبروتوكولات العلاجية المعمول بها في الدولة.



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وقد أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أمس الأول، تعميماً إلى كل المستشفيات الخاصة في الدولة على ضرورة الالتزام بالعمل بالإجراءات الصادرة بالدليل المعتمد للتعامل مع فيروس «كوفيد 19»، وعدم السماح لهذه الحالات بالخروج من المستشفيات الخاصة ومواصلة التقيد بهذه الإجراءات والحرص على تطبيقها بصفة دقيقة، لضمان إنجاح جهود الدولة لمكافحة هذا الوباء.

وجاء في التعميم أنه «وفي سياق الوضع الصحي الراهن نؤكد مجدداً ضرورة الالتزام بهذه الإجراءات، وتطبيقها على أحسن وجه، وفقاً للتعميم السابق بهذا الشأن». وأشار التعميم السابق للوزارة رقم 4988 لسنة 2020 إلى أنه، وفي إطار الحرص على الصحة العامة وبناء على الإخطار الوارد من وكيل الوزارة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية رئيس اللجنة الوطنية لتطبيق أحكام اللوائح الصحية الدولية والوقائية ومكافحة الجائحات، والذي يتضمن دعوة جميع مقدمي الخدمات الصحية إلى عدم السماح بالخروج من المستشفيات الحكومية أو الخاصة للحالات المشتبه إصابتها بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، وذلك حسب الدليل المعتمد للتعامل مع الفيروس، مؤكداً أهمية الاستمرار بهذه التعليمات والإجراءات، والحرص على تطبيقها بصفة دقيقة، لضمان إنجاح جهود الدولة لمكافحة هذا الوباء.