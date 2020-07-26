شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تستهدف مساكن المواطنين في مدينة حيس جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الأحد 26 يوليه 2020 استهدفت مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن، مساكن المواطنين في مدينة حيس جنوب الحديدة، فيما ردت القوات على مصادر النيران وتمكنت من اخمادها.

وأفادت مصادر عسكرية في حيس ان المليشيات الحوثية فتحت نيران أسلحتها على مساكن المواطنين الواقعة في الشمال الغربي من المدينة. Advertisements وأضافت المصادر ان وحدات القوات المشتركة قامت بتحديد مصادر النيران بدقة والرد عليها بالسلاح المناسب وتمكنت من إخمادها. يذكر أن القوات المشتركة اخمدت مصادر نيران حوثية استهدفت الأحياء السكنية في شارع الخمسين ومدينة الصالح شرق مدينة الحديدة.

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