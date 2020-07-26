شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تسجل حالة وفاة و 462 إصابة جديدة بـ"كورونا" والان مع التفاصيل

الأحد 26 يوليه 2020 أعلنت مملكة البحرين امس عن تسجيل حالة وفاة واحدة و462 إصابة جديدة يفيروس كورونا المستجد "كوفي 19" .

و اوضحت وزارة الصحة البحرينية ان العدد الإجمالي للوفيات ارتفع إلى 137 حالة ،و ان العدد الاجمالي للحالات المتعافية بلغ 34826 حتى الان بعد تسجيل 414 حالة ،و عدد الحالات القائمة بلغ 3495 حالة.

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