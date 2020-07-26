قتلى وجرحى بانفجار دراجة مفخخة في "رأس العين" السورية

الأحد 26 يوليه 2020

قُتل مدنيون سوريون وأصيب آخرون، الأحد، في انفجار بدراجة نارية مفخخة في مدينة رأس العين بريف الحسكة.



وبحسب وكالة الأنباء السورية فإن دراجة نارية كانت مركونة في سوق لبيع الخضراوات انفجرت صباح اليوم ما تسبب في مقتل عدد من المدنيين وإصابة آخرين بجروح بعضها بليغة ووقوع أضرار مادية.

وتنتشر في ريف الحسكة بسوريا مجموعات من المليشيات الموالية لنظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

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وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، لقي طفلان حتفيهما وأصيب 3 مدنيين جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة رأس العين.

وكان المرصد السوري وثق في العاشر من شهر مايو/أيار الماضي، انفجارا ضرب بلدة تل حلف الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها بريف رأس العين الغربي.

وكانت القوات التركية شنت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، هجوما عسكريا على شمالي سوريا تلته بآخر في مارس/آذار 2019، وسبقهما اثنان على مدار الأعوام الثلاثة الماضية.

واستعانت تركيا بفصائل إرهابية مسلحة موالية لها لاجتياح الشمال السوري مقابل تسهيل عمليات خطف واعتقال وسرقات وسلب ونهب بحق مَن تبقى من أهالي عفرين في مناطقهم شمال غرب مدينة حلب.