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شكرا لقرائتكم خبر عن إب اليمنية.. اصدار منطوق الحكم على قتلة المهندس طه التويتي والان مع التفاصيل
الأحد 26 يوليه 2020
أصدرت محكمة غرب إب، اليوم، حكمها على المتهمين بقتل المهندس طه التويتي.
وقالت مصادر إن محكمة غرب إب اصدرت حكما بإعدام المتهم الأول وسجن المتهم الثاني عشر سنوات لاغتيالهم المهندس طه التويتي.
وكانت أسرة القتيل تنتظر حكم المحكمة بفارغ الصبر منذ إعلان المحكمة عن نطقها بالحكم.
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