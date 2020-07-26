شكرا لقرائتكم خبر عن سول.. تشريع جديد لتحمل الأجانب تكاليف علاج كورونا والان نبدء بالتفاصيل

قال رئيس وزراء كوريا الجنوبية تشونج سيه كيون اليوم الأحد إن كوريا الجنوبية سوف تسعى لتعديل قانون من أجل أن يتحمل الأجانب المصابون بفيروس كورونا تكاليف علاجهم، وذلك في ظل ارتفاع حالات الاصابة الجديدة بفيروس كورونا بين الأجانب القادمين من الخارج.

وأدلى تشونج بهذ التعليق خلال اجتماع حكومي بشأن وضع الفيروس في البلاد، مشيرا إلى أن ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا من الأجانب بوتيرة سريعة يمكن أن يمثل عبئا على النظام الطبي للبلاد.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن تشونج القول"سوف نجعل المرضى الأجانب يدفعون جزءا أو كامل تكلفة علاجه، ولكن وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل فيما يتعلق بالعلاقات الدبلوماسية".