شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تعيد اعتقال مشتبه به في حريق الكاتدرائية التاريخية والان نبدء بالتفاصيل

اعتقلت السلطات الفرنسية أمس السبت، للمرة الثانية، مشتبها به في ظل استمرار التحقيقات في حريق كبير اندلع بكاتدرائية قوطية تعود للقرن الخامس عشر في مدينة نانت، غربي فرنسا. ونقلت وكالة "فرانس برس" الفرنسية عن مكتب المدعي العام قوله إنه تم احتجاز المشتبه به الذي يبلغ من العمر 39 عاما.

وقال بيير سينيس، المدعي العام في نانت، إن الفحوص المختبرية أظهرت أنه من المرجح أن الحريق كان جنائيا. وقالت صحيفة "برس أوسيان" إن الرجل اعترف أمام قاض الليلة الماضية إنه أشعل ثلاثة حرائق في الكاتدرائية، لكن دوافعه مازالت غير واضحة.