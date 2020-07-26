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ميسي يحث برشلونة على ضم مدر ليدز يونايتد

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2020-07-26 | 11:21

ميسي يحث برشلونة على ضم مدر ليدز يونايتد

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كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن النجم الأرجنتيني ليونيل قائد ، حث فريقه على التعاقد مع مدرب جديد لخلافة كيكي سيتين، وحدد هويته.
برشلونة في حالة من الاضطراب بعد خسارة لقب الليجا لصالح ، في موسم صعب زاد من الضغط على المدرب الحالي كيكي سيتين، الذي تولى منصبه فقط في النادي منذ يناير الماضي.

وبحسب "ذا صن"، فإن "ليونيل ميسي ناديه برشلونة على التعاقد مع مارسيلو بيلسا المدير الفني لليدز يونايتد".


وأشار التقرير إلى أن "ميسي يعتقد أن بيلسا هو الرجل الذي يحتاجه برشلونة بشدة في الوقت الحالي، لحل المشاكل التي عانوا منها داخل الملعب وخارجه هذا الموسم".

يُذكر أن المدرب البالغ من العمر 64 عامًا تولى منصبه مع ليدز في عام 2018، حيث طبق أسلوبًا مهيمنًا في اللعب، يتناسب تمامًا مع فلسفة برشلونة.

ورغم قيادته لليدز للصعود إلى الممتاز، من المقرر أن ينتهي عقد بيلسا الحالي هذا الأسبوع، ولم يوافق بعد على عقد جديد.

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