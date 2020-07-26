ميسي يحث برشلونة على ضم مدر ليدز يونايتد

2020-07-26 | 11:21
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وبحسب "ذا صن"، فإن "ليونيل ميسي ناديه برشلونة على التعاقد مع مارسيلو بيلسا المدير الفني لليدز يونايتد".
وأشار التقرير إلى أن "ميسي يعتقد أن بيلسا هو الرجل الذي يحتاجه برشلونة بشدة في الوقت الحالي، لحل المشاكل التي عانوا منها داخل الملعب وخارجه هذا الموسم".
يُذكر أن المدرب البالغ من العمر 64 عامًا تولى منصبه مع ليدز في عام 2018، حيث طبق أسلوبًا مهيمنًا في اللعب، يتناسب تمامًا مع فلسفة برشلونة.
ورغم قيادته لليدز للصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، من المقرر أن ينتهي عقد بيلسا الحالي هذا الأسبوع، ولم يوافق بعد على عقد جديد.
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