بالفيديو.. متظاهرون يقتحمون مبنى صيانة كهرباء سيد دخيل

اقتحم متظاهرون غاضبون في قضاء سيد خيل بمحافظة ذي قار، الاحد، مبنى صيانة كهرباء القضاء. وجاء ذلك احتجاجا على تردي واقع التيار الكهربائي في القضاء، فيما ردد المحتجون هتافات "شلع قلع كلكم حرامية".

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