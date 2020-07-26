العثور على كدس صواريخ كاتيوشا تحت الأرض في صلاح الدين

عثرت القوات الأمنية، الأحد، على كدس صواريخ كاتيوشا تحت الأرض في صلاح الدين، بداخله 20 صاروخاً.

وقالت الخلية في بيان مقتضب تلقت السومري نيوز نسخ منه، إنه "ضمن عمليات أبطال العراق بمرحلتها الرابعة، القطعات المنفذة للواجب ضمن قاطع صلاح الدين، تعثر على كدس صواريخ كاتيوشا بداخله اكثر من 20 صاروخاً مدفون تحت الأرض".





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