في بابل.. قطع طريق رئيسي والمئات يتوجهون للمحكمة لرفع دعوى على مسؤولي المحافظة

توجه المئات من المواطنين في بابل، الاحد، الى المحكمة لرفع دعوى على مسؤولي المحافظة من ضمنهم المحافظ، فيما قطع متظاهرون طريقا رئيسيا احتجاجا على تردي الكهرباء.
وقال مراسل الخليج 365، ان المئات من المتظاهرين في بابل توجهوا اليوم الأحد إلى المحكمة وسط مدينة الحلة لاقامة دعاوى قضائية ضد المسؤولين في بابل من بينهم المحافظ الحالي حسن منديل، احتجاجا على تردي الخدمات وسوء توفير الطاقة الكهربائية.
وتجمع متظاهرون منذ ساعات الصباح الاولى أمام مبنى الحكومة المحلية، للمطالبة باقالة المحافظ وقائد الشرطة وتغيير شامل لجميع مدراء للدوائر في بابل.
واضاف المراسل ان "متظاهرين من أهالي النيل قطعوا طريق حلة _كيش إحتجاجا ً على انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة".
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