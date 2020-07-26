درجال يوجه بتشكيل لجنة تحقيقية للنظر بحادث انهيار مبنى مديرية شباب البصرة

رياضة 2020-07-26 | 10:13 1,417 مشاهدة وجه وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، اليوم الأحد، بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن حادث انهيار مبنى مديرية شباب ورياضة البصرة.





وأضاف، أنه "من موقع الحرص والمسؤولية تواصلنا مع مدير شباب ورياضة البصرة ومدير عام الاستثمار في الوزارة ووجهنا على الفور بتشكيل لجنة تحقيقية عليا برئاسة مستشار الوزارة لشؤون وقال درجال في بيان لوزارة الشباب والرياضة تلقته الخليج 365، إنه "اطلعنا على الخبر في وقت متأخر نسبياً لارتباطنا بزيارة رسمية لمحافظة النجف الأشرف، وفي الوقت الذي نأسف فيه لوقوع ضحايا أبرياء جراء انهيار المسقف الحديدي الخاص بملحق مديرية شباب ورياضة البصرة نتقدم بوافر العزاء لأسر الضحايا".وأضاف، أنه "من موقع الحرص والمسؤولية تواصلنا مع مدير شباب ورياضة البصرة ومدير عام الاستثمار في الوزارة ووجهنا على الفور بتشكيل لجنة تحقيقية عليا برئاسة مستشار الوزارة لشؤون الرياضة حسن علي كريم بالتعاون مع محافظة البصرة لتقصي أسباب وقوع الحادث وخلفياته والجهة المتسببة". وختم الوزير درجال تصريحه بالقول إن "أي حديث أو تصريحات باتهامات أو تعليل غير منطقي ستكون من السابق لأوانها في الوقت الراهن قبل الوقوف على حقيقة ملف المبنى وظروف الاستثمار بصورة كاملة".

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