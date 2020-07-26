- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
تظاهر العشرات من المواطنين في مدينة الناصرية وقضائي سوق الشيوخ وسيد دخيل بذي قار، الاحد، احتجاجا على تردي الخدمات.
وقال مراسل الخليج 365، ان العشرات من ابناء مدينة الناصرية وقضائي سوق الشيوخ وسيد دخيل تظاهروا اليوم احتجاجا على تردي الخدمات وانقطاع التيار الكهربائي.
واضاف ان المتظاهرين قطعوا عددا من الطرق امام حركة السير.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. قطع الطرق في الناصرية وسوق الشيوخ وسيد دخيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.