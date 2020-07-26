بالصور.. قطع الطرق في الناصرية وسوق الشيوخ وسيد دخيل

تظاهر العشرات من المواطنين في مدينة الناصرية وقضائي سوق الشيوخ وسيد دخيل بذي قار، الاحد، احتجاجا على تردي الخدمات.

وقال مراسل الخليج 365، ان العشرات من ابناء مدينة الناصرية وقضائي سوق الشيوخ وسيد دخيل تظاهروا اليوم احتجاجا على تردي الخدمات وانقطاع التيار الكهربائي.

واضاف ان المتظاهرين قطعوا عددا من الطرق امام حركة السير.

Advertisements