مكتب نصيف ينفي تصريحاً نُسب اليها يخص الربط الكهربائي مع الخليج

نفى المكتب الإعلامي للنائبة عالية نصيف، اليوم الأحد، صحة تصريح منسوب للأخيرة يتعلق بالربط الكهربائي مع الخليج، معتبراً أن "هذه المنشورات الغبية تعبر عن سذاجة وغباء الأشخاص الفارغين الذين نشروها وتداولوها".



وقال المكتب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "في الوقت الذي تواصل فيه النائبة عالية نصيف نشر سلسلة فضائح الفساد في وزارة الكهرباء والكشف عن الصفقات الفاسدة التي تسببت في حرمان الشعب العراقي من الكهرباء طيلة عقدين من الزمن، قام بعض الفاشلين بتداول منشور في غاية الغباء والسخف ينسبون فيه تصريحاً زائفاً لها بأن (ربط الكهرباء مع الخليج يعني خضوع العراق للسعودية)، علماً بأن هؤلاء الفاشلين سبق لهم وأن نشروا العديد من المنشورات التي تهدف إلى تسقيط النائبة نصيف من خلال نشر صورتها وكتابة سطر من الأكاذيب تحت الصورة".



وأضاف المكتب: "لقد أكدنا مراراً ونؤكد اليوم، أن هذه المنشورات الغبية تعبر عن سذاجة وغباء الأشخاص الفارغين الذين نشروها وتداولوها، ونقول لهذه الأصوات التي تنهق بهذا الهراء: ساحتكم الوحيدة هي الفيسبوك، وسلاحكم الوحيد هو (الكيبورد)، أما نحن وبفضل من الله عز وجل، ساحتنا هي كل شبر من العراق، ونتحدى أسيادكم الفاسدين أن يقدموا أية خدمة لهذا الشعب المظلوم، نحن منشغلون عنكم بمحاربة حيتان الفساد، فابقوا انتم في جحوركم عاجزين ولا مكان لكم سوى شبكات التواصل الاجتماعي التي تجمع المثقف والسوقي والعالم والجاهل والمهذب والمنحط، وفي النهاية لايصح إلا الصحيح".