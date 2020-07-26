مكتب نصيف ينفي تصريحاً نُسب اليها يخص الربط الكهربائي مع الخليج

نفى المكتب الإعلامي للنائبة عالية نصيف، اليوم الأحد، صحة تصريح منسوب للأخيرة يتعلق بالربط الكهربائي مع الخليج، معتبراً أن "هذه المنشورات الغبية تعبر عن سذاجة وغباء الأشخاص الفارغين الذين نشروها وتداولوها".
وقال المكتب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "في الوقت الذي تواصل فيه النائبة عالية نصيف نشر سلسلة فضائح الفساد في وزارة الكهرباء والكشف عن الصفقات الفاسدة التي تسببت في حرمان الشعب العراقي من الكهرباء طيلة عقدين من الزمن، قام بعض الفاشلين بتداول منشور في غاية الغباء والسخف ينسبون فيه تصريحاً زائفاً لها بأن (ربط الكهرباء مع الخليج يعني خضوع العراق للسعودية)، علماً بأن هؤلاء الفاشلين سبق لهم وأن نشروا العديد من المنشورات التي تهدف إلى تسقيط النائبة نصيف من خلال نشر صورتها وكتابة سطر من الأكاذيب تحت الصورة".
وأضاف المكتب: "لقد أكدنا مراراً ونؤكد اليوم، أن هذه المنشورات الغبية تعبر عن سذاجة وغباء الأشخاص الفارغين الذين نشروها وتداولوها، ونقول لهذه الأصوات التي تنهق بهذا الهراء: ساحتكم الوحيدة هي الفيسبوك، وسلاحكم الوحيد هو (الكيبورد)، أما نحن وبفضل من الله عز وجل، ساحتنا هي كل شبر من العراق، ونتحدى أسيادكم الفاسدين أن يقدموا أية خدمة لهذا الشعب المظلوم، نحن منشغلون عنكم بمحاربة حيتان الفساد، فابقوا انتم في جحوركم عاجزين ولا مكان لكم سوى شبكات التواصل الاجتماعي التي تجمع المثقف والسوقي والعالم والجاهل والمهذب والمنحط، وفي النهاية لايصح إلا الصحيح".
وأضاف المكتب: "لقد أكدنا مراراً ونؤكد اليوم، أن هذه المنشورات الغبية تعبر عن سذاجة وغباء الأشخاص الفارغين الذين نشروها وتداولوها، ونقول لهذه الأصوات التي تنهق بهذا الهراء: ساحتكم الوحيدة هي الفيسبوك، وسلاحكم الوحيد هو (الكيبورد)، أما نحن وبفضل من الله عز وجل، ساحتنا هي كل شبر من العراق، ونتحدى أسيادكم الفاسدين أن يقدموا أية خدمة لهذا الشعب المظلوم، نحن منشغلون عنكم بمحاربة حيتان الفساد، فابقوا انتم في جحوركم عاجزين ولا مكان لكم سوى شبكات التواصل الاجتماعي التي تجمع المثقف والسوقي والعالم والجاهل والمهذب والمنحط، وفي النهاية لايصح إلا الصحيح".
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