البنك المركزي يصدر بيانا بشأن ما يدور بوسائل الاعلام ومواقع التواصل حول الدولار الليبي

اصدر البنك المركزي، الاحد، بيانا بشأن ما يدور بوسائل الاعلام ومواقع التواصل حول الدولار الليبي، فيما اشار الى انه لا وجود لمثل هكذا عملة.
وقال البنك في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "نراقب ما يدور في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من أخبار بشأن التعامل مع ما يعرف بـ(عملة الدولار الليبي)، وهنا نود ان نوضح بانه لا وجود لمثل هكذا عملة وان اجراءات التحقق من عدم وجودها قد تمت بتبادل المعلومات مع الاجهزة المعنية في داخل العراق وخارجه".
واضاف ان "أي جهة او شركة تدعي بيعها لهذه العملة من خلال الترويج عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي وايهام الجمهور بوجود دولار امريكي يعود الى البنك المركزي الليبي هي "غير مرخصة" من هذا البنك"، محذرا "من عمليات احتيال ونصب قد يمارسها ضعاف النفوس في هذا المجال".
وتوعد البنك بـ"اتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من يتداول هذه العملة المزورة"، مشيرا الى انه "مستمر باتخاذ إجراءاته الرقابية والتدقيقية في تداول العملات الأجنبية وفقا لتعليماته النافذة بما يضمن سلامة عملية التداول".
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