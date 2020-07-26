واشنطن: عدم تمديد حظر الأسلحة على إيران يهدد المنطقة

حذر برايان هوك الموفد الأمريكي لإيران، من عدم تمديد حظر الأسلحة على إيران، مؤكدا أنه يهدد شعوب المنطقة.



وقال هوك في لقاء مع صحيفة "الشرق الأوسط"، خلال زيارةٍ لتونس، إن "عدم تمديد هذا القرار سيعني مزيداً من تصدير الأسلحة من إيران إلى اليمن وسوريا والعراق ولبنان، ومزيداً من الأسلحة لحزب الله اللبناني وحركة حماس وغيرها".

وكشف الموفد الأمريكي إلى إيران عن جولة خارجية مقرر إجراؤها لعدد من الدول الأوروبية والعربية، خاصة في الخليج، لتفسير مستجدات التهديدات الإيرانية لدول المنطقة وضرورة تمديد حظر الأسلحة عليها.

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وكانت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية، جيرالدين جريفيث، قالت الأربعاء الماضي، إن واشنطن تسعى لتمديد حظر السلاح على إيران ووقف إطلاق النار في ليبيا.

وأضافت جريفيث، في حديث لفضائية "العربية"، أنه "يجب حرمان إيران من امتلاك الأسلحة لأنها تستخدمها في زعزعة الاستقرار بالشرق الأوسط".

وأوضحت أن "العقوبات المفروضة على إيران تسببت في انكماش اقتصادها وبالتالي تجفيف منابع تمويل الإرهاب في العراق وسوريا واليمن".

وينتهي حظر الأسلحة الإيراني لمدة خمس سنوات، في 18 أكتوبر المقبل، لكن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، التي انسحبت من الاتفاق النووي عام 2018، تريد تمديده.