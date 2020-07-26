شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انخفاض عدد الإصابات اليومية بكورونا في روسيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت روسيا اليوم الأحد عن تسجيل 5765 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية في إدنى عدد منذ عدة أشهر، فيما شهد عدد الوفيات الجديدة تراجعا حادا من 146 أمس إلى 77 اليوم.



وبتماثل 3110 مرضى للشفاء خلال اليوم الماضي، بلغ عدد المتعافين 600250 شخصا.

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