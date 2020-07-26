- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت تسجل 4 وفيات و684 إصابة جديدة بـ"كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت الكويت امس عن تسجيل 4 حالات وفاة و 684 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19 " خلال الـ 24 ساعة الماضية .
و نقلت وكالة الانباء الكويتية "كونا" عن وزارة الصحة ان إجمالي الوفيات بالفيروس بلغ 429 حالة ،فيما ارتفع إجمالي الإصابات إلى 63309 إصابات.
وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 692 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 53607 حالات.
كانت هذه تفاصيل خبر الكويت تسجل 4 وفيات و684 إصابة جديدة بـ"كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.