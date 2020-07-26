شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت تسجل 4 وفيات و684 إصابة جديدة بـ"كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت الكويت امس عن تسجيل 4 حالات وفاة و 684 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19 " خلال الـ 24 ساعة الماضية .

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و نقلت وكالة الانباء الكويتية "كونا" عن وزارة الصحة ان إجمالي الوفيات بالفيروس بلغ 429 حالة ،فيما ارتفع إجمالي الإصابات إلى 63309 إصابات.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 692 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 53607 حالات.