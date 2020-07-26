- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر واشنطن: عدم تمديد حظر الأسلحة على إيران يهدد المنطقة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
حذر برايان هوك الموفد الأمريكي لإيران، من عدم تمديد حظر الأسلحة على إيران، مؤكدا أنه يهدد شعوب المنطقة.
وقال هوك في لقاء مع صحيفة "الشرق الأوسط"، خلال زيارةٍ لتونس، إن "عدم تمديد هذا القرار سيعني مزيداً من تصدير الأسلحة من إيران إلى اليمن وسوريا والعراق ولبنان، ومزيداً من الأسلحة لحزب الله اللبناني وحركة حماس وغيرها".
وكشف الموفد الأمريكي إلى إيران عن جولة خارجية مقرر إجراؤها لعدد من الدول الأوروبية والعربية، خاصة في الخليج، لتفسير مستجدات التهديدات الإيرانية لدول المنطقة وضرورة تمديد حظر الأسلحة عليها.
وكانت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية، جيرالدين جريفيث، قالت الأربعاء الماضي، إن واشنطن تسعى لتمديد حظر السلاح على إيران ووقف إطلاق النار في ليبيا.
وأضافت جريفيث، في حديث وفقا لفضائية "العربية"، أنه "يجب حرمان إيران من امتلاك الأسلحة لأنها تستخدمها في زعزعة الاستقرار بالشرق الأوسط".
وأوضحت أن "العقوبات المفروضة على إيران تسببت في انكماش اقتصادها وبالتالي تجفيف منابع تمويل الإرهاب في العراق وسوريا واليمن".
وينتهي حظر الأسلحة الإيراني لمدة خمس سنوات، في 18 أكتوبر المقبل، لكن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، التي انسحبت من الاتفاق النووي عام 2018، تريد تمديده.
كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن: عدم تمديد حظر الأسلحة على إيران يهدد المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.