شكرا لقرائتكم عقيلة صالح إلى المغرب.. والسرّاج يلتقي أردوغان بإسطنبول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يصل رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، اليوم الأحد، إلى المغرب في زيارة تستمر يومين، بعد دعوة رسمية من السلطات المغربية، بحسب تصريحات أدلى بها المستشار الإعلامي لرئيس المجلس عبدالحميد الصافي.

يأتي ذلك فيما قال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، إن الأخير أكد على ضرورة الحل السياسي للأزمة الليبية، وفق مخرجات اجتماع برلين وقرارات الأمم المتحدة، وذلك خلال لقاء جمعه بالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بقصر وحيد الدين في إسطنبول.

وأضاف المكتب الإعلامي أن السراج وأردغان ناقشا عمل مذكرتي التفاهم العسكرية والبحرية الموقعتين في نوفمبر الماضي بين الوفاق وتركيا.

وبحث الطرفان سبل عودة الشركات التركية للعمل في ليبيا.

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وعسكريا، يستمر الهدوء الحذر بالقرب من سرت مع استمرار استنفار قوات الجيش الوطني الليبي، ورفع استعداداتها، فيما تستمر الوفاق في حشد المقاتلين التابعين لها في المشروع الزراعي بوقرين القريب من سرت.

وكان مدير التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، خالد المحجوب، أشار إلى أنه تم نشر قوات بحرية لحماية سواحل ليبيا قبالة الهلال النفطي من أي اختراق.

ونفى المحجوب لـ"العربية"، مساء السبت، الاستعانة بقوات روسية على الأرض.

كما أوضح أن الجيش الليبي استعان بخبراء روس لإعادة إصلاح بعض الأسلحة، خاصة أن تسليح الجيش من موسكو.

إلى ذلك لفت إلى أن الحديث عن مشاركة روسيا في المعارك مجرد دعاية إخوانية.