أكثر من 16 مليون مصاب بكورونا حول العالم

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تجاوز عدد المصابين المؤكدين بكورونا في العالم 16 مليونًا، في وقت تعد بلجيكا البلد الذي يسجّل أعلى عدد من الوفيات مقارنة بعدد سكانه.

باريس: تم تسجيل أكثر من 16 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد رسميًا حول العالم، أكثر من نصفهم في الولايات المتحدة ومنطقة أميركا اللاتينية والكاريبي، وفق تعداد أعدته وكالة فرانس برس، استنادا لمصادر رسمية الأحد. وقد أعلن عن 16 مليونًا و50 ألفًا و223 إصابة، بينها 645 ألفًا و184 وفاة على الأقل.

تعد الولايات المتحدة البلد الأكثر تضررًا في العالم؛ إذ سجّلت أربعة ملايين و178 ألفًا و21 إصابة، بينها 146 ألفًا و460 وفاة تليها منطقة أميركا اللاتينية والكاريبي (أربعة ملايين و328 ألفًا و915 إصابة، و182 ألفًا و501 وفاة)، ومن ثم أوروبا (ثلاثة ملايين و52 ألفًا و108 إصابات، و207 آلاف و734 وفاة).

يواصل تفشي الوباء تسارعه؛ إذ تم تسجيل أكثر من خمسة ملايين إصابة منذ يوليو، أي ما يعادل ثلث مجموع الإصابات منذ ظهر ت جائحة كورونا. وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أنه تم تسجيل أكثر من خمسة ملايين إصابة في الأسابيع الخمسة الماضية، أعلن عن 280 ألف منها في يوم 24 يوليو وحده.

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تعد بلجيكا البلد الذي سجّل أعلى عدد من الوفيات مقارنة بعدد سكانه؛ حيث توفي 85 شخصًا من كل 100 ألف، تليها بريطانيا (67 شخصًا من كل 100 ألف) وإسبانيا (61 شخصًا من كل 100 ألف) وإيطاليا (58 شخصًا من كل 100 ألف) والسويد (56 شخصًا من كل 100 ألف).

يعد ارتفاع الأعداد مقلقًا على وجه الخصوص، نظرًا إلى أن الحصيلة المبنية على أرقام تجمعها فرانس برس من السلطات المحلية ومعلومات منظمة الصحة العالمية، لا تعكس إلا جزءًا من العدد الفعلي للإصابات.

ولا تجري العديد من الدول فحوصًا إلا للحالات التي تظهر عليها أعراض الإصابة، أو تلك التي تعد الأخطر، بينما لا تملك دول أخرى إلا إمكانيات محدودة لإجراء فحوص.

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