تعرف على آليات وضوابط الدعاية الانتخابية لمجلس الشيوخ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ اليوم الأحد، الدعاية الانتخابية لمرشحى مجلس الشيوخ، وذلك بعد إعلان الهيئة الوطنية القائمة النهائية للمرشحين متضمنة رموزهم الانتخابية وصفاتهم سواء مستقلين أو أحزاب، بعد انتهاء فترة الطعون الانتخابية أمام محاكم القضاء الإداري من المرشحين المستبعدين من القائمة المبدئية وكذلك الطعون على المرشحين المقبولين، وتسلم الهيئة الأحكام الصادرة، وطالبت الهيئة جميع أطراف العملية الانتخابية بالتزام المرشحين بكافة الإجراءات الوقاية من فيروس كورونا. ووضعت الهيئة عدد من الضوابط تتمثل فى: 1. تستمر الدعاية الانتخابية لمدة 14 يوما. 2. تبدأ فترة الصمت الانتخابي يوم السبت الموافق 8 أغسطس المقبل 3. حظر التجمعات أو الاجتماعات أو المؤتمرات الانتخابية بسبب فيروس كورونا 4. يلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى تحددها الهيئة. Advertisements 5. يودع بالحساب ما يتلقاه من التبرعات وما يخصصه من أمواله 6. على البنك والمرشح إبلاغ الهيئة أولا بأول بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره 7. يقوم المرشح بإخطار الهيئة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب 8. يقدم المرشح للهيئة خلال 15 يوما من إعلان نتيجة الانتخابات بيانا يتضمن مجموع المبالغ التى حصل عليها ومصدرها وطبيعتها وما أنفقه على الحملة وأوجه الإنفاق. 9. يلتزم كل مرشح بإمساك سجل منتظم وفقا لمعايير المحاسبة المصرية يدون به مصادر التمويل ومصاريف دعايته الانتخابية. 10. تتولى الجهة التى تكلفها الهيئة مراجعة حسابات الدعاية الانتخابية للمترشحين ويكون ذلك تحت إشرافها.

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