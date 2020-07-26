لمستخدمي آيفون| كيفية قفل تطبيق "ماسنجر" ببصمة الإصبع أو الوجه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

أعلنت شركة فيسبوك الأمريكية، الاربعاء الماضي، عن إضافة مزايا جديدة للخصوصية والأمان إلى تطبيقها للتراسل "ماسنجر"، وذلك في مسعى منها لحماية المستخدمين.

ووفق ما ذكرت البوابة العربية للأخبار التقنية، قالت فيسبوك: "إن الخصوصية هي في صميم ماسنجر، حيث يمكنك أن تعبر عن نفسك مع الأشخاص المهمين لديك، سواء كان ذلك من خلال رسالة، أو محادثة مرئية، أو مكالمة، أو غرفة مسنجر".

وأضافت: "نعلن اليوم عن ميزات جديدة للخصوصية والأمان تمنحك المزيد من التحكم"، وإذا كنت مترددًا في تسليم هاتفك إلى صديقك خوفًا من قراءة رسائلك المباشرة، فيمكنك الآن على الأقل قفل محادثات فيسبوك مسنجر الخاصة بك باستخدام Face ID في هاتف آيفون أو جهاز آيباد".

قفل التطبيق "App Lock"، هو إعداد خصوصية في "ماسنجر" يخفي محادثاتك بعد فترة زمنية محددة، والطريقة الوحيدة للوصول إليها بعد تلك النقطة هي عبر ميزة Face ID أو (Touch ID) أو عن طريق إدخال رمز المرور الخاص بك.

ولتفعيل ذلك الخيار في "ماسنجر"، اتبع الآتي:

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- افتح تطبيق ماسنجر وضغط فوق رمز ملف التعريف الخاص بك في أعلى الزاوية اليسرى ثم اضغط على الخصوصية.

- اضغط على قفل التطبيق (App Lock).

- قم بالتبديل إلى الخيار الذي يطلب Face ID، ومن هناك يمكنك تحديد الفترة الزمنية التي سيتم بعدها قفل مسنجر، حيث يمكنك اختيار قفل التطبيق بعد دقيقة واحدة أو بعد 15 دقيقة أو بعد ساعة، حيث سيتم قفل التطبيق واتباع الإجراءات التي قمت بتحديدها بعد مغادرة التطبيق على الفور.

-اضغط فوق موافق في النافذة المنبثقة التي تطلب السماح لتطبيق مسنجر باستخدام ميزة Face ID.

- في المرة التالية التي تفتح فيها التطبيق بعد الفترة الزمنية المحددة، سيطلب تشغيل مصادقتك.

جدير بالذكر أن "App Lock" متاح فقط لمستخدمي نظام "iOS" في الوقت الحالي، وتقول "فيسبوك": "إن الميزة ستأتي إلى نظام أندرويد في الأشهر القليلة المقبلة".