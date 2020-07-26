4 قرارات للنيابة بعد وفاة مريضة أمام مستشفى خاص في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أمر المستشار السيد جبر، مدير نيابة دسوق في كفر الشيخ، السبت، بطلب الاستعلام من إدارة العلاج الحر، عن حصول مستشفى عناية القلب والصدر التخصصي، على ترخيص من عدمه، وعما إذا كان مرخصًا لإدارة المستشفى بعمل قسم العناية المركزة، وذلك بعد وفاة سيدة أمام المستشفى.

كما أمر مدير نيابة دسوق، تحت إشراف المستشار علي الخدرجي، رئيس النيابة، بطلب تحريات مباحث قسم شرطة بندر دسوق، حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وطلب الطبيبين عماد بركات، ومحمد البزاوي، الطبيبين المعالجين لحالة السيدة، للاستماع إلى أقوالهما، في جلسة تحقيق اليوم الأحد، وضم تقارير الحالة الطبية من مستشفى مطوبس المركزي.

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وشهدت التحقيقات التي أجراها مدير نيابة دسوق، بشأن تلك الواقعة، السبت، الاستماع لأقوال أحمد حمدي غراب، ابن السيدة.

كان أحمد حمدي غراب المحامي، تقدم ببلاغ رسمي إلى المستشار علي الخدرجي، رئيس نيابة دسوق في كفر الشيخ، يشكو فيه مدير مستشفى عناية القلب والصدر الكائن بجوار كوبري المدير بمدينة دسوق أن المستشفى المذكور امتنع عن استقبال والدته المريضة سحر جمال السيد الخادم، لاستكمال علاجها فيه بعد إجراء جلسة غسيل كلوي لها بمستشفى مطوبس المركزي، ما أدى إلى وفاتها.

واتهم المحامي في بلاغه إدارة المستشفى والعاملين فيه، بقتل والدته عمدًا إثر تركها في حالة إعياء شديدة عندما امتنعوا عن استقبالها، وتقديم العلاج لها على الرغم من علمهم بحالتها الصحية، لأنها كانت موجودة داخل قسم العناية المركزة في المستشفى وجرى إخراجها بحجة حاجتها إلى جلسة غسيل كلوي إلا أن المستشفى رفض دخولها مرة أخرى.