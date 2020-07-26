أسعار الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك مع بداية تعاملات الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه مساء الأربعاء الماضي.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي، ومصر، والتجاري الدولي، والعربي الأفريقي، والبركة عند 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتًا في بنكي كريدي أجريكول، ومصرف أبوظبي الإسلامي عند 15.94 جنيه للشراء، و16.04 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنوك القاهرة، والإسكندرية، والإسكان والتعمير عند 15.93 جنيه للشراء، و16.03 جنيه للبيع.