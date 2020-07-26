وزير الصحة الكويتي: 1.6 مليون لقاح كورونا للبلاد فور إنتاجه

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، أنه تم الاتفاق مع منظمة التحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي)، من أجل توريد مليون و600 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) إلى الكويت فور إنتاجه، مشيراً إلى أن هذه الكمية تكفي 800 ألف شخص، بواقع جرعتين لكل شخص.

وأضاف الصباح، في تصريح صحفي اليوم الأحد، أن هذه الكمية

جيدة جداً كدفعة أولى، حيث يمكنها تغطية 20% من سكان الكويت، موضحاً أنه باستيراد الدفعة الثانية من الشركات المصنعة للقاح، تكون الكويت قد غطت 50% من احتياجاتها.

وأشار إلى أنه تم التواصل مع الشركات والمراكز البحثية التي تعمل على إنتاج اللقاح لتوريده فور الانتهاء منه، لافتاً إلى أن

الإدارة القانونية في وزارة الصحة الكويتية تعمل على مراجعة تفاصيل الاتفاقية مع منظمة التحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي).

وأوضح وزير الصحة الكويتي، أن هناك 145 شركة تتسابق على إنتاج اللقاح، من بينها 137 شركة لم تنشر أبحاثاً أو أوراقاً علمية بهذا الصدد، مشيرا إلى أن الوزارة لم تتواصل إلا مع شركات ذات أبحاث وإنتاج علمي حيث اتفقت مع 4 أو 5 منها لتوريد اللقاح، بناءً على جهود لجنة تم تشكيلها لمتابعة تطورات الأبحاث المتعلقة بإنتاج اللقاح.