مقتل شخص إثر إطلاق أعيرة نارية خلال مسيرة بمدينة أوستن الأمريكية

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أعلنت السلطات الأمريكية عن مقتل شخص بإطلاق نار خلال احتجاج لحركة "حياة السود مهمة" بوسط مدينة أوستن في ولاية تكساس، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
أظهرت مقاطع فيديو انتشرت على صفحات التواصل الاجتماعي إطلاق أعيرة نارية خلالالمسيرة التي شارك فيها نحو 100 شخص.
وأكدت شرطة أوستن وخدمات الطوارئ الطبية بالمدينة وفاة شخص جراء إصابته بطلق ناري خلال المسيرة.
كذلك شهدت مدينة سياتل صدامات بين الشرطة والمحتجين تم على إثرها إيقاف 25 شخصًا، ووصفت الشرطة أن ما تشهده المدينة أعمال شغب وليست مظاهرات.
وقالت الشرطة إن المحتجين أضرموا النار في مقطورة وهياكل للبناء، وحاولوا أيضًا اقتحام مركز للشرطة، كما رموا رجال الأمن بالحجارة وحطموا زجاج النوافذ في المباني.
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