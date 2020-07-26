أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 205269 إصابة، وفقًا لموقع روسيا اليوم. لموقع روسيا اليوم. وأفاد المعهد بأنه تم في ألمانيا تسجيل 305 إصابات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، Advertisements مقابل 781 حالة في اليوم السابق. مقابل 781 حالة في اليوم السابق. وأوضحت البيانات أن مجموع عدد حالات الوفاة في البلاد منذ تفشي الجائحة بقي عند 9118 دون تغيير، فيما تعافي أكثر من 190 ألف شخص من المرض.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ألمانيا تسجل 305 إصابات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.