إصابة وزير رابع في حكومة جنوب أفريقيا بفيروس كورونا

وقالت المتحدثة باسم الحكومة فوملا وليامز، إن باتيل (58 عاما) في وضع جيد، مشيرة إلى أنه يخضع للحجر الذاتي وسيواصل العمل من منزله.

كما لفتت إلى أن الذين خالطوه يخضعون لحجر ذاتي أيضا، وحثتهم على على إجراء فحوص.

وقبل باتيل، أصيب وزيرا العمل ثولاس نخيسي، والموارد المنجمية غويدي مانتاشي، والدفاع نوسيفيين مابيسا-نغاكولا الذي شفي من المرض، إلى جانب إصابة عدد من نواب البرلمان.

وحتى اليوم، سجلت جنوب أفريقيا أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا في القارة السوداء، بـ434 ألفا ومئتي إصابة توفي منهم 6655 شخصا.

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وقال باحثون إن جمهورية جنوب أفريقيا شهدت زيادة بنحو 17 ألفا في عدد الوفيات لأسباب طبيعية أو زيادة بنسبة 59 بالمئة مما كان متوقعا عادة في الفترة ما بين أوائل مايو ومنتصف يوليو، مما يشير لإمكانية وفاة كثيرين بسبب كوفيد-19 أكثر مما تظهره الأرقام الرسمية.

وأظهرت بيانات جديدة نشرها مجلس الأبحاث الطبية في جنوب أفريقيا أنه في الأسبوع الذي ينتهي في 14 يوليو فحسب، الذي سجلت عنده أحدث الإحصائيات المتاحة، كانت هناك زيادة بقدر 5022 في الوفيات الطبيعية، أي ما يزيد على المعدل الطبيعي بواقع النصف تقريبا.

وجنوب أفريقيا، أكبر الدول الصناعية في القارة السمراء، هي الآن في القلب من وباء فيروس كورونا الجامح، حيث تتجاوز حالات الإصابة 10 آلاف حالة كل يوم، ويقترب إجمالي الإصابات الحالي من نحو 400 ألف.

إلا أن حصيلة الوفيات المسجلة لديها منخفضة، حيث يبلغ إجماليها 5940 حالة وفاة أو أقل من 1.5 بالمئة من إجمالي الإصابات.

وقالت كبيرة المتخصصين في مجلس الأبحاث الذي تموله الحكومة، ديبي برادشو، إن الأرقام كشفت عن “تناقض كبير” بين عدد الوفيات المؤكدة بمرض كوفيد-19 وارتفاع معدل الوفيات الطبيعية.