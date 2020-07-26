كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر تقارير صحفية تكشف عن تحركات غير معلنة لتركيا بشأن ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحاول دولة تركيا، محاصرة ليبيا من جهة الجنوب الغربي حيث تم وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق عسكري بين النيجر وأنقرة، لإحكام قبضة الأخيرة على دول جوار ليبيا، وفقًا لتقارير صحفية.

وفي وقت سابق، التقى مبعوث أردوغان رئيس النيجر محمدو يوسفو، وتحدث الجانبان عن نتائج السيناريو الأمني غير المستقر في ليبيا على دولتيهما.

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وبحسب التقارير الصحفيةن تقوم تركيا بإنشاء قاعدة عسكرية استراتيجية برية وجوية في النيجر إلى جانب تدريب الجيش وتزويده بأحدث الأسلحة وتدريب قوات الأمن.

وخلال زيارة وزير الخارجية التريك أوغلو، إلى النيجر، أكد أن "دول المنطقة تتأثر بالوضع الهش في ليبيا التي مزقتها الحرب شمال النيجر مباشرة"، مضيفاً أن ليبيا نوقشت أيضاً خلال الاجتماع.

وكشف أوغلو، أن "تركيا تريد المشاركة في الرؤية العظيمة لخطة التنمية في النيجر".