كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر إطلاق عملية عسكرية لملاحقة "خلايا داعش" في العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الأحد، عملية عسكرية في محافظة ديالى شرقي بغداد، تهدف إلى ملاحقة خلايا تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقالت السلطات العراقية، إن العملية انطلقت في 3 محاور، وتأتي استكمالا لعمليات مماثلة سابقة "تهدف لخلق بيئة آمنة لعودة النازحين إلى 6 مناطق من محافظة ديالى".

ووفقًا لقناة سكاي نيوز عربية، تشارك في العملية قوات من الجيش العراقي والشرطة الاتحادية، بالإضافة إلى فصائل الحشد الشعبي.

وجاء هذا التطور بعد يوم من إعلان فصائل الحشد الشعبي، تصديها لهجوم عنيف من قبل مسلحي "داعش" في قاطع العظيم شمال غرب ديالى، وفقما ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت.

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أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم الأحد، مقتل عنصرين من تنظيم داعش في غارة للطائرات الفرنسية بالتحالف الدولي ضمن عملية أبطال العراق الرابعة في محافظة ديالى، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، قامت خلية الإعلام الأمني الحكومية، بالإعلان عن قيام طيران التحالف الدولي بتنفيذ ضربات جوية ضد أوكار تنظيم "داعش" الإرهابي شمالي العراق.

وذكرت خلية الإعلام الأمني الحكومية، في بيان صحفي: "وفق معلومات دقيقة نفذ طيران التحالف الدولي ضربات جوية استهدفت ثلاثة كهوف تستخدم من قبل عناصر عصابات داعش الإرهابية في قضاء طوز خرماتو، ضمن قاطع المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في محافظة كركوك".

وأضافت: "أسفرت هذه الضربات عن تدمير الأهداف بالكامل، من بينها كهف فيه عبوات ناسفة وأسلحة، وقد شوهدت النيران تتصاعد منه".