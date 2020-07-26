22 حالة نشطة ووتيرة تفشي كورونا تتصاعد في كفر كنا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حذرت لجنة الطوارئ ولجنة التوجيه الصحي في مجلس كفر كنا المحلي من تفشي فيروس كورونا المستجد، وأكدت أنه سُجّلت 22 حالة نشطة بالقرية، وأن وتيرة تفشي كورونا تتصاعد في كفر كنا.

وأشارت إلى أن "التعليمات واضحة، ولكن يبقى الالتزام بها، فهل ستلتزم وتحمي نفسك من الفيروس وتحمي أهل بيتك وجيرانك وأهل بلدك، أم ستتهاون وتساهم، لا قدر الله، في تصاعد الانتشار؟!".

وجاء بيان أصدره المجلس المحلي في كفر كنا، صباح اليوم الأحد، "فليسأل كل منا نفسه: هل أنا ملتزم بالتعليمات؟ هل أرتدي الكمامة عند الخروج من البيت؟ هل أحرص على عدم المصافحة؟ هل أبتعد عن التجمهر والازدحام؟ هل أحرص على غسل يدي وعدم ملامسة وجهي إلا ويدي نظيفتين؟ هل أعقم يداي عند عودتي لبيتي؟".

وختم المجلس بالقول إن "الوضع يزداد خطورة، فلا مجال للتهاون. الالتزام مسؤولية أخلاقية وقانونية وشرعية".