إصابة خطيرة لشاب برصاص الشرطة بتل السبع

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب بجروح وصفت بأنها خطيرة أثناء مطاردة بوليسية في قرية تل السبع بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، فجر اليوم الأحد.
وادعت الشرطة أنه أثناء مطاردة بوليسية أطلقت النار على قدم الشاب وأن السيارة التي استقلها شابان وفتاة من تل السبع اجتازت الشارة الضوئية الحمراء، واصطدمت بدورية شرطية ودخلت تل السبع، وحين وصلت إلى حارة رقم 1 نزل منها الثلاثة، فاعتقل أفراد الشرطة شابا وشابة، في حين أثناء مطاردة شاب ثالث أشهر مفكا وحاول طعن الشرطي وسرقة مسدسه، فقام الشرطي بإطلاق النار عليه.
هذا، ومن المزمع أن تنظر محكمة الصلح بمدينة بئر السبع في طلب الشرطة تمديد اعتقال الثلاثة على ذمة التحقيقات الجارية.
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