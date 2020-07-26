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شكرا لقرائتكم خبر عن عملية عسكرية في ديالى العراقية لمطاردة فلول داعش والان مع التفاصيل
الأحد 26 يوليه 2020
انطلقت في محافظة ديالى العراقية، اليوم الأحد، عملية عسكرية لمطاردة فلول تنظيم داعش الإرهابي.
وقال الفريق الركن عبد الأمير كامل الشمري نائب قائد العمليات المشتركة، في بيان إن قوات عراقية شرعت اليوم في تنفيذ عملية بمحافظة ديالى من ثلاثة محاور بمشاركة الجيش وقيادة شرطة المحافظة.
ولفت البيان إلى أن الهدف من العملية هو ملاحقة الخلايا الإرهابية وخلق أجواء آمنة لعودة العوائل النازحة، في العديد من المناطق بالمحافظة.
وسبق أن نفذت القوات العراقية عمليات في وقت سابق من الشهر الجاري، لإعادة تقييم الأوضاع وسد الثغرات في جميع قواطع العمليات، رافقتها إجراءات لإعادة أهالي قرى مهجرة وعوائل نازحة.
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