شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأمريكي : سنعمل على تمديد حظر الأسلحة على إيران والان نبدء بالتفاصيل

أكد برايان هوك الموفد الأمريكي لإيران أن عدم تمديد حظر الأسلحة على إيران يعني مزيدا من الأخطار على كل شعوب المنطقة.

وقال في مقابلة صحيفة "من المهم تمديد تلك العقوبات التي بدأت قبل 13 عاماً لأن القرار الحالي ينتهي مفعوله في 18 أكتوبر القادم. وعدم تمديد هذا القرار سيعني مزيدا من الأخطار على كل شعوب المنطقة ودولها وعلى أصدقائنا في الخليج وفي العالم".

ونقلت الصحيفة اليوم الأحد عنه القول إن "عدم تمديد هذا القرار سيعني مزيداً من تصدير الأسلحة من إيران إلى اليمن وسورية والعراق ولبنان، ومزيداً من الأسلحة الإيرانية لحزب الله اللبناني وحركة حماس وغيرها".

وحول الخطوات القادمة في تحرك الإدارة الأمريكية دعماً لهذا التوجه السياسي قال :"سوف أقوم بزيارات إلى عدد من الدول الأوروبية والدول العربية، خاصة في الخليج العربي، لتفسير مستجدات التهديدات الإيرانية لدول المنطقة وضرورة تمديد حظر الأسلحة عليها.