شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا تخطى 300 ألف في بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل
وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في بريطانيا إلى 300 ألف و270 حالة، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء. وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في بريطانيا جراء الفيروس بلغ 45823 حالة، وتعافى 1427 من المصابين حتى الآن .
ومر نحو 25 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في بريطانيا.
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