شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يصيب 16 مليونا حول العالم والان نبدء بالتفاصيل

كشفت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن عدد الإصابات في أنحاء العالم تجاوز 16 مليونا حتى صباح اليوم الأحد.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 16مليونا و 46 ألف حالة. كما أظهرت أن عدد المتعافين اقترب من 3ر9 مليون، فيما تجاوز عدد الوفيات من 644 ألفا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها البرازيل والهند وروسيا وجنوب أفريقيا والمكسيك وبيرو وتشيلي والمملكة المتحدة وإيران وباكستان وإسبانيا وإيطاليا وكولومبيا وتركيا.