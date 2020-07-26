كشف موقع عالمي يعنى بالسكان والمياه والطاقة، أن كمية المياه المستخدمة في العالم منذ بدء عام 2020 وحتى الآن، تبلغ أكثر من ملياري لتر. وقال موقع world ometers الأميركي في تقرير له اطلعت عليه الخليج 365، إن المياه المستخدمة لغاية الان من العام الحالي بلغت 2 مليار و481 مليوناً و833 لتراً، مبيناً أن نسبة الاستخدام منها لغرض الري تبلغ حوالي 70٪ من إجمالي السحب للاستخدامات البشرية، وتلك المخصصة للصناعة 20٪، وتلك المخصصة للاستخدام المحلي حوالي 10%.



وأضاف، أن 478 شخصاً توفوا هذا العام نتيجة أمراض تلوث المياه، مشيراً إلى أن عدد الأشخاص الذين لا يستطيعون الوصول إلى مصدر مياه الشرب المأمونة بلغ 799 مليوناً و253 ألفاً و624 شخصاً.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موقع عالمي: كمية المياه المستخدمة العام الحالي تبلغ أكثر من ملياري لتر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.