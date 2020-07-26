بالصور.. المباشرة بصيانة شارع ابن منظور

اعلنت امانة بغداد، الاحد، عن المباشرة بصيانة شارع ابن منظور في منطقة الكاظمية بالعاصمة.

وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "ملاكات دائرة بلدية الكاظمية المقدسة بالمباشرة بتأهيل وصيانة المقاطع المتضررة من شارع ابن منظور ( المسمى شعبياً بشارع مرور التاجي ) والذي يمتد من المجسر الدوار وحتى جسر المثنى شمال العاصمة ولكلا الجانبين ذهاباً واياباً".

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واضافت ان "ذلك جاء بعد تعرض الشارع لاضرار تمثلت بعدة مطبات سببت عرقلة في حركة السير والمرور".