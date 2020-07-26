بالصور.. حريق في هوليوود والدفاع المدني العراقي يتدخل

اعلنت مديرية الدفاع المدني، الاحد، عن اخماد حريق اندلع في بناية هوليوود التجارية بمنطقة المنصور غربي بغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "بأشراف مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان تمكنت 9 فرق اطفاء وانقاذ تابعة الى مديرية الدفاع المدني من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل بناية تجارية مكونة من أربعة طوابق في منطقة المنصور داخل أزياء هوليوود الرجالية عند الطابق الاول".

واضافت ان "الدفاع المدني زج بعجلة السلم المخصصة للأبنية المرتفعة ذات الاستخدام المزدوج ( اطفاء / انقاذ ) لتتمكن فرقه من بواسطتها من انقاذ عاملين بنغال الجنسية من داخل الازياء المحترقة"، مشيرة الى ان "فرقة الاطفاء نفذت بعدها عملية تطويق النيران وحصرها وعزلها ثم الاقتحام المباشر وسط الطابق المحترق لتتمكن من السيطرة واخماد النيران بشكل كامل بوقت قياسي، ما حال دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم الخسائر المادية".

واكدت انه "تم استدعاء خبير الادلة الجنائية التحقيق بأسباب اندلاع الحريق داخل الازياء المحترقة".

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