تسجيل 35 إصابة جديدة لكوريين عائدين من العراق ليرتفع الإجمالي إلى 71 إصابة

اعلنت كوريا الجنوبية، الاحد، عن تاكيد إصابة 35 جديدة بكورونا لعمال كوريين جنوبيين في مواقع البناء بالعراق، الذين عادوا إلى الوطن الجمعة الماضية.

وعادت طائرتان عسكريتان إلى كوريا الجنوبية يوم الجمعة، وعلى متنهما 293 عاملا كوريا جنوبيا من العراق، في ظل تدهور ظروف تفشي فيروس كورونا المستجد في الدولة الشرق أوسطية، وفي اليوم نفسه، تم اكتشاف 35 مصابًا من بينهم.

وقالت السلطات الصحية إنه "تم تأكيد إصابة ما مجموعه 71 شخصًا من بين الـ293 عاملا بفيروس كورونا المستجد حتى الساعة العاشرة صباح يوم السبت".

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وجاءت نتائج اختبارات كورونا سلبية لـ211 شخصا، وتجري حاليا اختبارات الـ11 شخصا المتبقيين مرة أخرى.

وسيتم نقل العمال المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى المؤسسات الطبية أو مراكز للعلاج. وسيخضع العمال الذين تأتي نتائج اختباراتهم سلبية، للعزل الصحي في مرافق إقامة مؤقتة لمدة أسبوعين.

يذكر أن الحكومة الكورية الجنوبية تلزم جميع الأجانب الوافدين من بنغلاديش وباكستان وكازاخستان وقيرغيزستان والفلبين وأوزبكستان بتقديم شهادة الخلو من فيروس كورونا المستجد، التي لا يتجاوز تاريخ الحصول عليها 48 ساعة قبل الوصول، ويخضع جميع الأجانب الوافدين من الدول الست لاختبار كورونا مرة أخرى في غضون 3 أيام من دخولهم.