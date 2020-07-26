تسجيل 35 إصابة جديدة لكوريين عائدين من العراق ليرتفع الإجمالي إلى 71 إصابة

اعلنت كوريا الجنوبية، الاحد، عن تاكيد إصابة 35 جديدة بكورونا لعمال كوريين جنوبيين في مواقع البناء بالعراق، الذين عادوا إلى الوطن الجمعة الماضية.
وعادت طائرتان عسكريتان إلى كوريا الجنوبية يوم الجمعة، وعلى متنهما 293 عاملا كوريا جنوبيا من العراق، في ظل تدهور ظروف تفشي فيروس كورونا المستجد في الدولة الشرق أوسطية، وفي اليوم نفسه، تم اكتشاف 35 مصابًا من بينهم.
وقالت السلطات الصحية إنه "تم تأكيد إصابة ما مجموعه 71 شخصًا من بين الـ293 عاملا بفيروس كورونا المستجد حتى الساعة العاشرة صباح يوم السبت".
وجاءت نتائج اختبارات كورونا سلبية لـ211 شخصا، وتجري حاليا اختبارات الـ11 شخصا المتبقيين مرة أخرى.
وسيتم نقل العمال المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى المؤسسات الطبية أو مراكز للعلاج. وسيخضع العمال الذين تأتي نتائج اختباراتهم سلبية، للعزل الصحي في مرافق إقامة مؤقتة لمدة أسبوعين.
يذكر أن الحكومة الكورية الجنوبية تلزم جميع الأجانب الوافدين من بنغلاديش وباكستان وكازاخستان وقيرغيزستان والفلبين وأوزبكستان بتقديم شهادة الخلو من فيروس كورونا المستجد، التي لا يتجاوز تاريخ الحصول عليها 48 ساعة قبل الوصول، ويخضع جميع الأجانب الوافدين من الدول الست لاختبار كورونا مرة أخرى في غضون 3 أيام من دخولهم.
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