«إقامة دبي» تبحث مع شركات السياحة آلية استعادة الأداء القوي للقطاع ما بعد «كوفيد 19»

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

مع فتح الأجواء وترحيب دبي مجدداً بزوارها إيذاناً بعودة الحركة السياحية إليها عملاً بتوجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، واستئناف القطاعات الاقتصادية الحيوية لأنشطتها تدريجياً، التقى اللواء محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي عدداً من ممثلي الشركات السياحية في الإمارة، بحضور اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير عام إقامة دبي، والعقيد دكتور عمر الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع أذونات الدخول والإقامة، وعدد من المسؤولين، وذلك لتعزيز علاقات التعاون مع القطاع الخاص العامل في هذا المجال، ولمناقشة آلية منح التأشيرات السياحية بما يضمن دفع وتنشيط الحركة السياحية خلال مرحلة ما بعد كوفيد 19.



وأكد اللواء محمد المري خلال اللقاء أن التسهيلات التي قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام وإمارة دبي بشكل خاص للقطاعات الحيوية خلال جائحة كوفيد 19، ساهمت بشكل كبير في تقليص تأثيرات الجائحة العالمية إلى أدنى مستوياتها بالمقاييس العالمية، وتنشيط الحركة الاقتصادية في الدولة، كما انعكست تلك التسهيلات إيجاباً على ارتفاع مؤشرات الإقبال السياحي ورغبة الكثيرين في زيارة دبي بعد فتح المجال الجوي كوجهتهم المفضلة، مشيراً أن قطاع السياحة في دبي يتمتع بالعديد من المميزات والمقومات التي تكفل الحفاظ على استدامته.

ونوّه إلى أن دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي والشركات والمكاتب السياحية هم شركاء رئيسيون مع إقامة دبي في تحقيق الرؤية الرامية إلى جعلها الوجهة السياحية الأولى والمركز التجاري الرائد في العالم.

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وأوضح اللواء المري أهمية دور المكاتب السياحية في إعداد برامج سياحية جاذبة استناداً إلى ما تمتلكه دولة الإمارات من معالم فريدة وأنشطة سياحية مميزة، ولما تتمتع به دبي من مقومات جذب متنوعة عززت مكانتها في الأوساط السياحية العالمية، مؤكداً أهمية منح التأشيرات السياحية بالمعايير المخصصة لها.

عودة الحركة

وقال المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي: إنه من المتوقع أن تعود الحركة السياحية أكثر قوة مع فتح المجال الجوي بشكل كامل واستئناف كل القطاعات الحيوية في الدولة لأنشطتها، مؤكداً أن دولة الإمارات أثبتت قدرتها على تجاوز التحديات، كما استمرت في تقديم خدماتها وفق آلية مدروسة وإجراءات احترازية عالية الدقة، بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة نحو تأسيس مرحلة جديدة تعتمد منظومة العمل فيها على مواكبة كل المتغيرات والتحولات الاقتصادية.

وأشار خلال اللقاء إلى أن مطارات دبي شهدت خلال الفترة الأخيرة، منذ بدء العودة التدريجية لرحلات الطيران الدولية، توافد الكثير من السياح الذين قدموا لقضاء عطلاتهم في دبي، مؤكداً أن دبي نجحت في تجاوز الأسوأ في هذه الأزمة العالمية وتمكنت من الحفاظ على استمرارية الخدمات في كل القطاعات الحيوية بأعلى درجات الكفاءة، وبفضل التوجيهات السديدة والمتابعة المستمرة من القيادة الرشيدة تمكنت دولة الإمارات من أن تكون الوجهة الأفضل والأكثر أماناً.

مؤكداً أن الإقامة لا تدخر جهداً للمساهمة في تنشيط الموسم السياحي ، إذ تعمل بشكل مستمر مع شركائها لتقديم كل التسهيلات التي تضمن تيسير إجراءات إصدار التأشيرات واستقبال المسافرين .