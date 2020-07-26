تونس.. الخميس موعد جلسة "سحب الثقة" من رئيس البرلمان راشد الغنوشي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

حدد مكتب مجلس النواب، ال30 من يوليو (الخميس المقبل) موعدا لعقد جلسة عامة برلمانية للتصويت على لائحة سحب الثقة من رئيس المجلس راشد الغنوشي.



وكانت أربع كتل نيابية تقدمت بعريضة لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي (رئيس حركة النهضة الفرع المحلي لتنظيم الاخوان) وذلك بعد وصول عدد التوقيعات عليها إلى النصاب القانوني وهو ثلاثة وسبعون نائبا.

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وتتهم الكتل الموقعة على العريضة وهي كتل نيابية وهي الكتل الديمقراطية والكتلة الوطنية وكتلة تحيا تونس وكتلة الإصلاح الوطني وكتلة الحزب الدستوري الحر، تتهم الغنوشي بالفشل في إدارة المؤسسة التشريعية الأولى بالبلاد، وتكرار تجاوزاته وتحوله إلى مصدر توتر وخلافات داخلها، إلى جانب تحركاته المشبوهة ومحاولته لعب دور خارجي لتنفيذ أجندة تنظيم الإخوان في الداخل بقفزه على صلاحيات رئيس الجمهورية، وكذلك لوجود تداخل بين نشاطه الحزبي ومسؤولياته البرلمانية.

وتقود محاولة الإطاحة بالغنوشي من على رئاسة البرلمان، رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، التي تتهمه بـ"الإرهاب" و"بتلقي حزبه حركة النهضة أموالا من الخارج".

كما تعتبر موسي أن تأسيس حزب النهضة شابته عدة خروق، مطالبة برفع الشرعية عنه ومحاسبة المسؤولين الذين منحوه الترخيص للدخول إلى الحياة السياسية.