إصابة وزير التجارة في جنوب إفريقيا بكوفيد-19

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جوهانسبرغ: أعلنت ناطقة باسم حكومة جنوب إفريقيا السبت أن فحوصا أثبتت إصابة وزير التجارة ابراهيم باتيل بفيروس كورونا المستجد، ليصبح رابع عضو في الحكومة يصاب بكوفيد-19 في هذا البلد الأكثر تضررا بالوباء في القارة.

وقالت الناطقة فوملا وليامز إن باتيل (58 عاما) "في وضع جيد ويخضع للحجر الذاتي وسيواصل العمل من منزله"، موضحة أن "الذين كانوا على اتصال به يخضعون لحجر ذاتي أيضا ونشجعهم على إجراء فحوص".

وابراهيم باتيل هو رابع وزير يصاب بالفيروس في جنوب إفريقيا، بعد وزيري العمل ثولاس نخيسي (61 عاما) والموارد المنجمية غويدي مانتاشي (65 عاما) اللذين أدخلا إلى المستشفى، ووزير الدفاع نوسيفيين مابيسا-نغاكولا الذي شفي من المرض.

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وأثبتت الفحوص إصابة عدد من النواب في برلمان جنوب إفريقيا بكوفيد-19.

وجنوب إفريقيا هي البلد الذي سجل فيه أكبر عدد من الإصابات بالفيروس في القارة السوداء، وتأتي في المرتبة الخامسة في العالم في هذا المجال بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند وروسيا.

وقد سجلت حتى اليوم 434 ألفا ومئتي إصابة أفضت 6655 منها إلى الوفاة.