باريس سان جيرمان يحدد مدة غياب مبابي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن باريس سان جيرمان الفرنسي حدد مدة غياب نجمه، كيليان مبابي، بعد تعرض لإصابة قوية في مباراة نهائي كأس فرنسا أمام سانت إيتيان.

وأصدر باريس سان جيرمان بيانًا رسميًا، أشار من خلاله إلى أن مبابي يعاني من التواء في الكاحل الأيمن، مع جرح كبير في الجانب الخارجي، وسيخضع لتقييم جديد لإصابته خلال 72 ساعة.

وبحسب صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن مبابي سيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح ما بين 10 إلى 15 يومًا، بعد تأكد إصابته بالتواء في الكاحل الأيمن والجزء الأمامي من الرباط الخارجي.

وأوضحت الصحيفة أن هذا الالتواء أقل خطورة مما هو متوقع، مما يعني إمكانية جاهزيته للقاء أتالانتا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأشارت الصحيفة إلى عدم وجود شيء مؤكد حتى الآن، لكن احتمالية رؤية كيليان مبابي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد أتالانتا يوم 12 آب/أغسطس المقبل في لشبونة قائمة.