إعصار "هانا" يضرب تكساس الموبوءة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يضرب الإعصار "هانا" ولاية تكساس في جنوبي الولايات المتحدة، الذي وصلها مساء السبت، ويواصل الإعصار اجتياح سواحل الولاية برياح تصل سرعتها إلى 145 كلم/ ساعة، بحسب ما أعلن المركز الوطني للأعاصير.

و"هانا" إعصار من الفئة الأولى (على سلّم من خمس درجات تصاعدية) وهو أول أعاصير المحيط الأطلسي في العام 2020، وقد وصل إلى جزيرة بادري.

ومن المتوقع أن يواصل سيره الأحد نحو شمال شرقي المكسيك.

وقال المركز الوطني للأعاصير إنّه "من المتوقّع أن يؤدّي هانا إلى أمطار غزيرة في أجزاء من جنوب تكساس وشمال شرق المكسيك. ستؤدّي هذه الأمطار إلى فيضانات مفاجئة تشكّل خطرًا على الحياة" وقد تتسبّب في ارتفاع مستوى المجاري المائية وفيضانها.

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وأضاف أنّ الإعصار دخل اليابسة من نقطة تقع على بُعد حوالي 100 كلم من كوربوس كريستي في تكساس.

تكساس (أ ب)

ومدينة كوربوس كريستي البالغ عدد سكانها 325 ألف نسمة هي أحد أبرز بؤر فيروس كورونا المستجدّ في ولاية تكساس وقد أغلقت سلطاتها المكتبات والمتاحف تحسّبًا لوصول الإعصار، وفق ما أوردت وسائل إعلام محلية.

ويأتي الإعصار "هانا" في توقيت تشهد فيه تكساس تسارعًا في وتيرة الإصابات اليومية بكوفيد-19، وقد فرضت سلطات الولاية إلزامية وضع الكمامات في محاولة لكبح تفشي الوباء.

تكساس (أ ب)

وحذّر خبراء الأرصاد الجوّية من أنّ الإعصار قد يتسبب بأمواج يصل ارتفاعها إلى 1,8 متر، ويؤدّي إلى هطول 45 سنتيمترًا من الأمطار بحلول الإثنين على أنحاء في جنوب تكساس وشمال المكسيك.